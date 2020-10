Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Oltre 40mila contagi in Francia. Sardegna verso il lockdown. In Puglia dad per i licei – LIVE (Di giovedì 22 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia22.30 – Record di contagi in Francia Nuovo record di contagi in Francia. I positivi delle ultime 24 ore sono Oltre 40mila. 20.00 – Coronavirus, il contagio in azienda è infortunio: cosa rischia l’impresa 19.40 – Coronavirus, tamponi rapidi in farmacia. Aifa: “Anticorpi monoclonali a inizio 2021” 17.20 – ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia22.30 – Record diinNuovo record diin. I positivi24 ore sono. 20.00 –, ilo in azienda è infortunio: cosa rischia l’impresa 19.40 –, tamponi rapidi in farmacia. Aifa: “Anticorpi monoclonali a inizio 2021” 17.20 – ...

