Coronavirus | il bollettino del giorno 22 ottobre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

(Di giovedì 22 ottobre 2020), ildel22: in, oltre 16 mila nuovi positivi e 136 morti nelle ultime 24 ore La Protezione Civile ha diramato il… L'articolo, ildel22– Idiined inproviene da ForzAzzurri.net.

Salgono ancora i numeri del bollettino sul coronavirus in Italia. Nella giornata di giovedì 22 ottobre i contagi arrivano a 16.079, in aumento rispetto a ieri quando si erano contati 15.199 nuovi ...Altri 953 sono “in via di guarigione”. Undici i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 verificatosi oggi (si ricorda che il ...