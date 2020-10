Coronavirus | governo verso nuova stretta | sembrano esclusi la chiusura tra regioni e il lockdown per le metropoli

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilpotrebbe decidere per unaper fronteggiare l’emergenza Covid che avanza. A Palazzo Chigi, ammettono che “l’aria è quella”, mentre un ministro M5S preannuncia all’Adnkronos “misure pesanti in arrivo”. Dopo il protocollo voluto dal ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, con unaper palestre e piscine, non filtra altro sulle possibili misure aggiuntive e anche in Consiglio dei ministri non ci sarebbe stato alcun confronto in merito. Domani è atteso il consueto report settimanale dell’ISS e potrebbe rivelarsi una giornata decisiva. Una fonte di primo livello assicura all’Adnkronos che al momento non sarebbe sul tavolo la possibilità di chiudere gli spostamenti tra le, così come ...