Coronavirus, gli esperti a Governo e Regioni: "Zone rosse per evitare il lockdown" (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Di fronte al numero crescente di nuovi casi", arrivati ieri a più di 15.000, "a cui fa seguito una risalita costante sia dei ricoveri in terapia intensiva che dei decessi per Covid-19, riteniamo che sia il momento di proporre alle autorità centrali e locali di applicare con rapidità ed efficienza l'istituzione di zone rosse in una serie di zone geografiche da identificare in modo preciso e definito sulla base di un alto livello di nuovi contagi, e per un periodo limitato nel tempo (15-20 giorni), allo scopo di staccare la spina al virus senza arrivare a lockdown generalizzati". E' la raccomandazione rivolta a Governo e Regioni da Guido Silvestri, virologo all'Emory University di Atlanta, e da tutto lo staff della pagina facebook 'Pillole di ottimismo'.

