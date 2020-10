Coronavirus, giovedì 23 ottobre: sono 1.251 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 21mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.251 casi positivi. 16 i decessi e 107 i guariti, migliora il rapporto tra i tamponi e i positivi che è 5,7%. Il valore RT regionale è 1,38 più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina.” “Presto bando per richiamare in servizio medici volontari andati in quiescenza disponibili a rientrare soprattutto anestesisti e medici del contact tracing. Buona l’adesione al secondo bando delle unità mobili USCA-R, hanno partecipato circa mille tra medici e infermieri per potenziare le attività sui territori.” Nella Asl Roma 1 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 21mila tamponi oggi nelsi registrano 1.251positivi. 16 i decessi e 107 i guariti, migliora il rapporto tra i tamponi e i positivi che è 5,7%. Il valore RT regionale è 1,38 più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina.” “Presto bando per richiamare in servizio medici volontari andati in quiescenza disponibili a rientrare soprattutto anestesisti e medici del contact tracing. Buona l’adesione al secondo bandounità mobili USCA-R, hanno partecipato circa mille tra medici e infermieri per potenziare le attività sui territori.” Nella Asl Roma 1179 inelle ultime 24h e si tratta dicon link familiare o contatto di un caso già ...

tancredipalmeri : 9 casi di coronavirus nell’AZ Alkmaar che giocherà giovedì contro il Napoli: 4 giocatori, 3 staff, 2 Primavera - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni #22ottobre #Coronavirus #Covid_19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte e della #Sicilia #Coronavirus #Covid_19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 16.079 nuovi contagi, 136 morti, 2.082 guariti, 170.392 tamponi, 992 (+66) ricoverati in terapia intens… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #22ottobre: quasi 10 mila ricoverati #Coronavirus #Covid_19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Coronavirus, in Lombardia coprifuoco dalle 23 alle 5. Speranza: «Sono d’accordo» Il Sole 24 ORE