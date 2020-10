Coronavirus, Germania: oltre 11mila contagi. In Francia coprifuoco per 46 milioni di persone. Belgio, la ministra degli Esteri in terapia intensiva (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esplodono i nuovi contagi da Coronavirus in Germania, dove per la prima volta è stata superata la soglia dei 10mila casi in un giorno. Positivo anche il ministro della Salute, Jens Spahn, mentre Berlino inserisce gran parte dell’Italia, fra le zone a rischio Covid. L’inserimento vale a partire da sabato prossimo. Spagna e Francia superano il milione di contagi dall’inizio della pandemia e il premier Jean Castex ha annunciato l’estensione del coprifuoco a 38 nuovi dipartimenti e alla Polinesia, dalle 21 alle 6 del mattino, per una durata di sei settimane, facendo salire a 54 il totale dei territori coinvolti (in tutto sono 101). Le misure entreranno in vigore a partire da venerdì a mezzanotte e riguarderanno 46 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esplodono i nuovidain, dove per la prima volta è stata superata la soglia dei 10mila casi in un giorno. Positivo anche il ministro della Salute, Jens Spahn, mentre Berlino inserisce gran parte dell’Italia, fra le zone a rischio Covid. L’inserimento vale a partire da sabato prossimo. Spagna esuperano il milione didall’inizio della pandemia e il premier Jean Castex ha annunciato l’estensione dela 38 nuovi dipartimenti e alla Polinesia, dalle 21 alle 6 del mattino, per una durata di sei settimane, facendo salire a 54 il totale dei territori coinvolti (in tutto sono 101). Le misure entreranno in vigore a partire da venerdì a mezzanotte e riguarderanno 46di ...

