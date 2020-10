Coronavirus | Gallera | ‘confidiamo in effetti misure tra 15-18 giorni’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) – “Noi confidiamo che lemesse in campo oggi producano un effetto tra 15-18 giorni”. Lo dice l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio, su Rete 4, a proposito dell’ordinanza della Regione, che dura fino al 13 novembre. “Speriamo che queste, unite al senso di responsabilità dei cittadini, possano portare a far flettere questa linea e preservare il periodo natalizio e il periodo di dicembre, che anche per i commercianti sono un momento importante”, aggiunge. L'articolo, ‘confidiamo intra 15-18 giorni’ CalcioWeb.