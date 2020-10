Coronavirus: finestre aperte per ridurre la diffusione a scuola (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo uno studio dell’Università americana del Nuovo Messico: finestre aperte per ridurre la diffusione del Coronavirus a scuola. Le scuole hanno riaperto tra mille difficoltà e misure contenitive per contrastare la diffusione del Coronavirus. Mascherine, gel igienizzante, distanziamento tra i banchi, entrate ed uscite scaglionate. In tutto questo marasma di precauzioni ora si aggiunge anche … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo uno studio dell’Università americana del Nuovo Messico:perladel. Le scuole hanno riaperto tra mille difficoltà e misure contenitive per contrastare ladel. Mascherine, gel igienizzante, distanziamento tra i banchi, entrate ed uscite scaglionate. In tutto questo marasma di precauzioni ora si aggiunge anche … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

