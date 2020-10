Coronavirus, esame della saliva al posto del tampone: efficacia confermata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Uno studio dell’ospedale Spallanzani di Roma conferma che l’esame salivare può avere la stessa efficacia del tampone naso-faringeo per l’identificazione del Coronavirus. Un esame veloce e non invasivo quanto il tampone che finalmente può essere adottato come mezzo valido per lo screening dei sospetti casi di Covid19. Nella saliva si possono distinguere molti virus, tra … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Uno studio dell’ospedale Spallanzani di Roma conferma che l’re può avere la stessadelnaso-faringeo per l’identificazione del. Unveloce e non invasivo quanto ilche finalmente può essere adottato come mezzo valido per lo screening dei sospetti casi di Covid19. Nellasi possono distinguere molti virus, tra … L'articolo proviene da Inews.it.

