Coronavirus e scuola, Sala: «Contrari alla didattica soltanto a distanza alle superiori, ci opporremo»

Il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, incontrerà oggi i sindaci della Lombardia e il presidente Attilio Fontana per rivedere la questione scuola: un po' di alternanza ci sta, ma abbiamo appena riaperto e non si può richiudere adesso

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Coronavirus, il fisico Battiston: “La curva dei contagi sale, gli indizi puntano verso la scuola” Orizzonte Scuola Università: aumentano gli iscritti, ma non abbastanza per colmare il gap con l’Europa

Prosegue il progetto “Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020” che mira ad analizzare le difficoltà che l’Italia si porta dietro dal passato e i nervi scoperti che hanno comportato l’imprep ...

Coronavirus: Conte, ‘non possiamo permetterci ulteriori sacrifici per la scuola’

Così il premier Giuseppe Conte, in un passaggio della sua informativa alla Camera sulle misure adottate per contrastare l’emergenza Covid-19. “Lo dobbiamo anche ... che si realizza nella scuola, ...

