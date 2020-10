Coronavirus “déjà vu”, in quali Regioni torna l’autocertificazione? (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo Lombardia e Campania, coprifuoco anche nel Lazio: firmata ieri sera dal Presidente Zingaretti l’ordinanza che prevede il divieto di circolazione da mezzanotte alle 5 del mattino a partire dal 23 ottobre e per trenta giorni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. torna, dunque, l’autocertificazione. L’ordinanza prevede, inoltre, a partire da lunedì 26 ottobre, di potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università. Disposto anche “il potenziamento della rete covid attraverso ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo Lombardia e Campania, coprifuoco anche nel Lazio: firmata ieri sera dal Presidente Zingaretti l’ordinanza che prevede il divieto di circolazione da mezzanotte alle 5 del mattino a partire dal 23 ottobre e per trenta giorni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute., dunque, l’autocertificazione. L’ordinanza prevede, inoltre, a partire da lunedì 26 ottobre, di potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università. Disposto anche “il potenziamento della rete covid attraverso ...

