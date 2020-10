Coronavirus, Crisanti: “Sì a misure restrittive ma lockdown impensabile, il contact tracing si è sbriciolato” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Siamo al punto di partenza”: a dirlo, parlando a proposito della nuova ondata di contagi da Coronavirus, è il virologo della Università di Padova Andrea Crisanti nel corso di una intervista a “Piazza Pulita” in onda su La7. “Il sistema di tracciamento italiano si è sbriciolato una settimana fa. Per rintracciare le catene, considerati i 16mila contagi di oggi, dovremmo individuare 160 mila persone. Non esiste nessun sistema al mondo in gradi di fare questo”, ha aggiunto Crisanti. “Per riprendere il controllo del contagio l’unica arma che abbiamo sono le misure restrittive e di distanziamento sociale. Se le misure faranno effetto dobbiamo chiederci come consolidiamo questi risultati. Altrimenti ricominciamo questo ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Siamo al punto di partenza”: a dirlo, parlando a proposito della nuova ondata di contagi da, è il virologo della Università di Padova Andreanel corso di una intervista a “Piazza Pulita” in onda su La7. “Il sistema di tracciamento italiano si è sbriciolato una settimana fa. Per rintracciare le catene, considerati i 16mila contagi di oggi, dovremmo individuare 160 mila persone. Non esiste nessun sistema al mondo in gradi di fare questo”, ha aggiunto. “Per riprendere il controllo del contagio l’unica arma che abbiamo sono lee di distanziamento sociale. Se lefaranno effetto dobbiamo chiederci come consolidiamo questi risultati. Altrimenti ricominciamo questo ...

