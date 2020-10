Coronavirus, coprifuoco anche nel Lazio (Di giovedì 22 ottobre 2020) coprifuoco nel Lazio dalle 24 alle 5. Per i licei e le università rinforzata la didattica a distanza. ROMA – Coronavirus, coprifuoco nel Lazio. Il governatore Zingaretti ha firmato un’ordinanza per chiudere la regione dalle 24 alle 5 da venerdì 23 ottobre 2020. In arrivo, quindi, una autocertificazione per tutte le persone che dopo la mezzanotte si troveranno a circolare per strada, pena sanzioni che vanno dei 400 ai 3000 euro. Coronavirus nel Lazio, l’ordinanza di Zingaretti Il Lazio è pronto ad una stretta per piegare la curva dei contagi da Covid-19. Una delle novità più importanti riguarda il coprifuoco dalle 24 alle 5. Destinata a ritornare, quindi, ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020)neldalle 24 alle 5. Per i licei e le università rinforzata la didattica a distanza. ROMA –nel. Il governatore Zingaretti ha firmato un’ordinanza per chiudere la regione dalle 24 alle 5 da venerdì 23 ottobre 2020. In arrivo, quindi, una autocertificazione per tutte le persone che dopo la mezzanotte si troveranno a circolare per strada, pena sanzioni che vanno dei 400 ai 3000 euro.nel, l’ordinanza di Zingaretti Ilè pronto ad una stretta per piegare la curva dei contagi da Covid-19. Una delle novità più importanti riguarda ildalle 24 alle 5. Destinata a ritornare, quindi, ...

