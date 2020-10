Coronavirus: Conte, 'situazione oggi diversa anche se molto critica' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se questa situazione si sta dimostrando molto critica". Così il premier Giuseppe Conte, in un passaggio della sua informativa alla Camera sulle misure adottate per contrastare l'emergenza Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'Italia èin unabenrispetto a quella del mese di marzo,se questasi sta dimostrando". Così il premier Giuseppe, in un passaggio della sua informativa alla Camera sulle misure adottate per contrastare l'emergenza Covid-19.

fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di contag… - La7tv : #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola smentisce le dichiarazioni del premier #Conte sul #vaccino pronto a fine a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - JohnHard3 : Coronavirus, Conte: “Le nostre misure seguono proporzionalità”. E non esclude altre strette dalle Regioni. Poi l’ap… - gagliardi_andr : la politica arranca... ieri informativa #Conte al #Senato e oggi alla #Camera su un #Dpcm adottato domenica e già s… -