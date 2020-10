Coronavirus, Conte: “Situazione critica, pronti ad intervenire se necessario” – VIDEO (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte, nell’informativa alla Camera dopo il Dpcm del 18 ottobre, ha fatto il punto della situazione sulla pandemia da Coronavirus Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato alla Camera per l’informativa a seguito del Dpcm del 18 ottobre scorso. Nel corso del lungo discorso ha fatto il punto … L'articolo Coronavirus, Conte: “Situazione critica, pronti ad intervenire se necessario” – VIDEO proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il premier Giuseppe, nell’informativa alla Camera dopo il Dpcm del 18 ottobre, ha fatto il punto della situazione sulla pandemia daIl presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe, ha parlato alla Camera per l’informativa a seguito del Dpcm del 18 ottobre scorso. Nel corso del lungo discorso ha fatto il punto … L'articolo: “Situazioneadse necessario” –proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di contag… - La7tv : #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola smentisce le dichiarazioni del premier #Conte sul #vaccino pronto a fine a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - articoloUnoMDP : Federico Fornaro: occorre risposta nazionale e responsabilità individuale e collettiva. Non ci possono essere 20 si… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Il governo #Conte in pratica ha fatto poco in 6 mesi per gestire una possibile seconda ondata di #coronavirus. Neanche… -