Coronavirus | Conte | ‘non possiamo permetterci ulteriori sacrifici per la scuola’

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Le attività scolastiche continueranno in presenza. Nonche uno dei principali assi portanti del Paese, dove sono riposte le migliori garanzie di un futuro migliore, possa subirecompromissioni,. Lo dobbiamo all’impegno sin qui risposto dai nostri dirigenti scolastici, dai nostri docenti e dal personale Ata, che – pur in condizioni difficili – hanno garantito, nel periodo anche più duro, la continuità didattica, sperimentando nuove e talvolta inesplorate attività di insegnamento”. Così il premier Giuseppe, in un passaggio della sua informativa alla Camera sulle misure adottate per contrastare l’emergenza ...

Così il premier Giuseppe Conte, in un passaggio della sua informativa alla Camera sulle misure adottate per contrastare l’emergenza Covid-19. “Lo dobbiamo anche alle famiglie – prosegue il presidente ...Quando, in un passaggio dell'informativa sulle misure per contrastare l'emergenza Covid-19, il premier Giuseppe Conte ringrazia medici, infermieri e tutto il personale del Ssn in prima linea, ...