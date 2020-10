Coronavirus, Conte: “La situazione si sta rivelando molto critica. Regioni attivate, ma il governo è pronto a muoversi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Saremo pronti a intevenire nuovamente se necessario“. Lo assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando l’ultimo dpcm in un’informativa alla Camera dei Deputati. “Siamo ancora dentro la pandemia – ha affermato – e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima: stavolta però, forti dell’esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti. In questi ultimi giorni vi sono alcune Regioni che hanno promosso la procedura per pervenire a misure più restrittive rispetto a quelle Contenute nel dpcm. Al momento si è concluso l’iter per la Regione Lombardia, si sta concludendo quello per la Campania, c’è stato anche il Lazio: non sto qui a indicarle tutte, ma molte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Saremo pronti a intevenire nuovamente se necessario“. Lo assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe, illustrando l’ultimo dpcm in un’informativa alla Camera dei Deputati. “Siamo ancora dentro la pandemia – ha affermato – e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima: stavolta però, forti dell’esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti. In questi ultimi giorni vi sono alcuneche hanno promosso la procedura per pervenire a misure più restrittive rispetto a quellenute nel dpcm. Al momento si è concluso l’iter per la Regione Lombardia, si sta concludendo quello per la Campania, c’è stato anche il Lazio: non sto qui a indicarle tutte, ma molte ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di contag… - La7tv : #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola smentisce le dichiarazioni del premier #Conte sul #vaccino pronto a fine a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - articoloUnoMDP : Federico Fornaro: occorre risposta nazionale e responsabilità individuale e collettiva. Non ci possono essere 20 si… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Il governo #Conte in pratica ha fatto poco in 6 mesi per gestire una possibile seconda ondata di #coronavirus. Neanche… -