Coronavirus | Conte a Unesco | ‘rischio catastrofe generazionale | ripartire da istruzione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Sono onorato di unirmi a voi oggi in questa sessione straordinaria del Global Education Meeting. ‘Straordinario’ come purtroppo è stata la rottura nell’accesso all’istruzione causata dalla pandemia in tutto il mondo. ‘Straordinario’ come deve essere la risposta della comunità globale al rischio di una ‘’ e l’impegno che tutti assumeremo a non perdere l’occasione di un ‘nuovo inizio’: ricostruiamo meglio, anche, e soprattutto, nell’interesse dei nostri giovani e dei nostri figli”. Così il premier Giuseppe, in un videomessaggio in occasione del Global Education Meeting.L'articolo, ...