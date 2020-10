Coronavirus | contagi salgono a Varese e Como

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Se Milano resta il centro della nuova ondata con oltre 2mila nuovi casi oggi in tutta la provincia e 917 in città, anche altri capoluoghi preoccupano. E'oggi la seconda provincia per numero di nuovi positivi, con 393 casi, che scalza il secondo posto a Monza (298), mentresupera i trecento e si porta a 328. Numeri rilevanti anche a Bergamo (129), Brescia (194) e Pavia (167). Restano sotto i cento Cremona (70), Lecco (70), Lodi (79), Mantova (83), Sondrio (95).