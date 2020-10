Coronavirus: Consulenti lavoro, pmi non pronte a gestire emergenza contagi in azienda (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Le pmi italiane, nonostante siano ad oggi attrezzate in materia di prevenzione, non sarebbero comunque pronte a dover gestire nuove situazioni emergenziali, ad esempio con contagi da Covid-19. è quanto emerge dall’indagine ‘Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle pmi’, realizzata dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro e che sarà presentata al Festival del lavoro in programma oggi e domani 23 ottobre. Stando ai dati della ricerca, infatti, sebbene il 59% dei Consulenti del lavoro interpellati reputi che le aziende siano ad oggi attrezzate in materia di prevenzione (dispositivi di protezione, sanificazione ambienti, etc), queste ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Le pmi italiane, nonostante siano ad oggi attrezzate in materia di prevenzione, non sarebbero comunquea dovernuove situazioni emergenziali, ad esempio conda Covid-19. è quanto emerge dall’indagine ‘Crisi,sanitaria enelle pmi’, realizzata dalla Fondazione studi deidele che sarà presentata al Festival delin programma oggi e domani 23 ottobre. Stando ai dati della ricerca, infatti, sebbene il 59% deidelinterpellati reputi che le aziende siano ad oggi attrezzate in materia di prevenzione (dispositivi di protezione, sanificazione ambienti, etc), queste ...

ad esempio con contagi da Covid-19. È quanto emerge dall'indagine 'Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle pmi', realizzata dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro e che sarà presentata al ...

