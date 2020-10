Coronavirus: Comitato parenti vittime, 'chiudere Milano, Monza e Varese' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Il Comitato 'Noi Denunceremo' esprime "incredulità ed indignazione se non rabbia" nei confronti della Regione Lombardia e chiede di "chiudere temporaneamente ma in modo completo le province di Milano, Monza Brianza e Varese al fine di salvaguardare tutti i cittadini lombardi e non solo". La Regione, spiega una nota, "non può essere rappresentata da politici ed amministratori che hanno paura di prendere decisioni impopolari ma logiche a tutela della vita dei propri cittadini". Secondo il Comitato, "si sta commettendo il medesimo devastante errore commesso a febbraio: ospedalizzare il virus e non circoscrivere le zone ad alto tasso di infezione. Nembro ed Alzano sono rimasti aperti e tutto il paese ne ha risentito". Ora, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Adnkronos) - Il'Noi Denunceremo' esprime "incredulità ed indignazione se non rabbia" nei confronti della Regione Lombardia e chiede di "temporaneamente ma in modo completo le province diBrianza eal fine di salvaguardare tutti i cittadini lombardi e non solo". La Regione, spiega una nota, "non può essere rappresentata da politici ed amministratori che hanno paura di prendere decisioni impopolari ma logiche a tutela della vita dei propri cittadini". Secondo il, "si sta commettendo il medesimo devastante errore commesso a febbraio: ospedalizzare il virus e non circoscrivere le zone ad alto tasso di infezione. Nembro ed Alzano sono rimasti aperti e tutto il paese ne ha risentito". Ora, ...

Prefettura: “Più controlli nei centri commerciali, fermate bus, scuola e movida”

PESARO – Le più recenti misure governative adottate per contrastare la progressiva crescita della curva epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale sono state oggetto del Comitato ...

