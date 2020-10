Coronavirus, “Chiudete Napoli, Roma e Milano”: l’allarme di Ricciardi (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazione sta per sfuggire di mano, il virus non aspetta, bisogna agire in fretta e prevenire quello che potrebbe essere un vero e proprio disastro. Milano ai tempi del Coronavirus (foto web)Il virus avanza, ed il paese ancora una volta appare impreparato, quasi impaurito di fronte alla minaccia di una epidemia gigantesca, con contagi che minacciano un grandissimo numero di cittadini. Le tre grandi città italiane, sono sotto attacco, prese dalla seconda ondata di Covid19, aspetta, inaspettata, la realtà è questa, troppi contagi, tante misure prese, attesa per cercare di capire se tutto questo possa bastare. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, nonchè professore di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, lancia il suo personalissimo allarme. ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazione sta per sfuggire di mano, il virus non aspetta, bisogna agire in fretta e prevenire quello che potrebbe essere un vero e proprio disastro. Milano ai tempi del(foto web)Il virus avanza, ed il paese ancora una volta appare impreparato, quasi impaurito di fronte alla minaccia di una epidemia gigantesca, con contagi che minacciano un grandissimo numero di cittadini. Le tre grandi città italiane, sono sotto attacco, prese dalla seconda ondata di Covid19, aspetta, inaspettata, la realtà è questa, troppi contagi, tante misure prese, attesa per cercare di capire se tutto questo possa bastare. Walter, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, nonchè professore di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, lancia il suo personalissimo allarme. ...

Bart__Alex : 'Condizioni difficili'. Mattarella teme il coronavirus: 'Non possiamo tornare a marzo e aprile' ALLORA MANDA A CA… - Hal9017 : RT @Paolo_Foschi: #Conte, chiudete subito #piscine e #palestre che non rispettano i protocolli, ma lasciate lavorare in pace le altre. Ris… - AQUILANTI73 : RT @Paolo_Foschi: #Conte, chiudete subito #piscine e #palestre che non rispettano i protocolli, ma lasciate lavorare in pace le altre. Ris… - Paolo_Foschi : #Conte, chiudete subito #piscine e #palestre che non rispettano i protocolli, ma lasciate lavorare in pace le altr… -