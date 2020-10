Coronavirus, che fare dopo il contatto con un positivo? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cosa fare se si è entrati in contatto con un positivo? E se si diventa positivi? Quanto dura la quarantena? Bisogna fare il tampone? Qualche dettaglio per fare chiarezza. Le regole sono cambiate nei mesi, ma le ultime indicazioni a cui fare riferimento sono contenute in una circolare ministeriale del 12 ottobre. Le persone venute a contatto diretto con un positivo al Coronavirus, se non hanno sintomi, posso percorrere due strade: rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni dal contatto, finiti i quali possono uscire senza fare il tampone oppure stare a casa solo 10 giorni e poi eseguire un test antigenico o molecolare il decimo giorno. Se negativo, possono uscire.Se invece si è ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cosase si è entrati incon un? E se si diventa positivi? Quanto dura la quarantena? Bisognail tampone? Qualche dettaglio perchiarezza. Le regole sono cambiate nei mesi, ma le ultime indicazioni a cuiriferimento sono contenute in una circolare ministeriale del 12 ottobre. Le persone venute adiretto con unal, se non hanno sintomi, posso percorrere due strade: rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni dal, finiti i quali possono uscire senzail tampone oppure stare a casa solo 10 giorni e poi eseguire un test antigenico o molecolare il decimo giorno. Se negativo, possono uscire.Se invece si è ...

Radio1Rai : 'Tutto quello che sta accadendo in questi giorni era previsto, già scritto. Ma finché i fatti non ci sono venuti ad… - fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - you_trend : ?? #Coronavirus, il grafico che mostra l'evoluzione nel tempo delle 3 tipologie di attualmente positivi: ricoverati… - AntonioBonaser2 : RT @marcopalears: Dato il ruolo pubblico che ricopre, in un paese serio (quindi escludiamo il nostro) #Mancini sarebbe stato sollevato di p… - CNRPst : RT @pazienti: #22Ottobre: il #Covid-19 torna a fare paura, ma siamo sicuri di sapere proprio tutto su questo #virus? Abbiamo lavorato insie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus che Coronavirus, ultime notizie. Tamponi rapidi in farmacia e dal medico di base. Esteso coprifuoco in Francia Il Sole 24 ORE Covid, altre due vittime oggi nelle Marche. Dall'inizio della pandemia i morti da coronavirus sono 1.000

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che le vittime sono una 94enne di Ascoli deceduta al Mazzoni e un 93enne di Gabicce Mare che era ricoverato all'ospedale Marche Nord di Pesaro. En ...

Napoli, rivolta a San Gregorio Armeno: «Anche ai turisti di Costa Crociere vietati gli acquisti»

Tensione alle stelle a San Gregorio Armeno. Dopo aver denunciato la nuova policy di Msc Crociere, che per ragioni di sicurezza impone ai suoi crocieristi di non acquistare souvenir ...

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che le vittime sono una 94enne di Ascoli deceduta al Mazzoni e un 93enne di Gabicce Mare che era ricoverato all'ospedale Marche Nord di Pesaro. En ...Tensione alle stelle a San Gregorio Armeno. Dopo aver denunciato la nuova policy di Msc Crociere, che per ragioni di sicurezza impone ai suoi crocieristi di non acquistare souvenir ...