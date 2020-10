Coronavirus: caso zone rosse, a funzionari Lombardia acquisite anche 'chat' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - C'è soprattutto documentazione informatica, comprese le chat dei telefonini, tra il materiale acquisito dalla Procura di Bergamo per continuare le indagini sulle mancate zone rosse in Lombardia all'inizio della pandemia di Covid19. Come si è appreso, le acquisizioni di materiale sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Bergamo in Regione Lombardia e hanno riguardato "alcuni funzionari" degli uffici e in particolare dell'assessorato al Welfare. Nella nota della Procura, è stato precisato che le acquisizioni si sono svolte in un clima di "massima collaborazione, senza necessità di procedere a perquisizioni". Nei mesi scorsi, la Procura ha sentito come testimoni, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte, il governatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - C'è soprattutto documentazione informatica, comprese ledei telefonini, tra il materiale acquisito dalla Procura di Bergamo per continuare le indagini sulle mancateinall'inizio della pandemia di Covid19. Come si è appreso, le acquisizioni di materiale sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Bergamo in Regionee hanno riguardato "alcuni" degli uffici e in particolare dell'assessorato al Welfare. Nella nota della Procura, è stato precisato che le acquisizioni si sono svolte in un clima di "massima collaborazione, senza necessità di procedere a perquisizioni". Nei mesi scorsi, la Procura ha sentito come testimoni, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte, il governatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, record di contagi in Umbria: un caso che spaventa l'Italia. Sardegna verso il lockdown Liberoquotidiano.it Covid Lazio, oggi 1.251 nuovi casi

Sono 1.251 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di oltre 21mila tamponi effettuati, e 16 i morti registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio ...

Asl 4, salgono i contagi. Lavagna riapre la terapia intensiva

Diciotto nuovi positivi nell’Asl 4, forte crescita a Rapallo. A Recco una classe delle scuole elementari in quarantena. Apre il numero verde 800.811.187 per Golfo Paradiso e Lumarzo ...

