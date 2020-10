Coronavirus, Carlo La Vecchia: 'La carica virale del covid è aumentata rispetto alla primavera' (Di giovedì 22 ottobre 2020) La carica virale del covid è salita. Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all'Università degli studi di Milano, intervistato dal Corriere della Sera parla di una maggiore carica virale ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladel; salita.La, ordinario di Epidemiologia all'Università degli studi di Milano, intervistato dal Corriere della Sera parla di una maggiore...

La7tv : #tagada Il virologo Carlo Perno afferma che per le grandi città servirebbero misure diverse e spiega come va indoss… - carlo_canepa : È considerato uno dei migliori governatori nell'emergenza Covid-19, ma oggi in conferenza stampa @zaiapresidente ha… - carlo_conforti : RT @Libero_official: Clamorosa scoperta di #Dagospia: impossibile prenotare treni dopo il 12 dicembre. 'Cosa sanno #Ntv e #Trenitalia? Di u… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il virologo Carlo Perno afferma che per le grandi città servirebbero misure diverse e spiega come va indossata la #masch… - cbatcaselli : RT @La7tv: #tagada La dott.ssa Monica Chinaglia racconta la situazione che si sta vivendo all'ospedale San Carlo di Milano: 'Aumentano i ma… -