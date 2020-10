Coronavirus, Campania verso il lockdown: dieci giorni per tagliare il contagio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua a correre il Covid 19 a Napoli e in Campania e così comincia ad aleggiare lo spetto del lockdown. Secondo quanto trapela dal Comitato tecnico scientifico de dallo stesso ministero... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua a correre il Covid 19 a Napoli e ine così comincia ad aleggiare lo spetto del. Secondo quanto trapela dal Comitato tecnico scientifico de dallo stesso ministero...

Liguria, Toscana, Lazio, Campania. Sulla dorsale tirrenica viaggia il contagio, colpendo in modo più pesante regioni che nella prima fase avevano subito, in modo minore, l’avanzata di Sars-CoV-2. La ...

L'aumento dei contagi ha portato molti governatori regionali a scegliere misure più incisive per frenare l'avanzata del virus. Prima ad introdurre il coprifuoco è stata la Lombardia seguita a ruota da ...

