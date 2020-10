Coronavirus, bollettino dell'Umbria del 22 ottobre: record di contagi, oltre 20 nuovi ricoveri (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nuovo record di pazienti ricoverati negli ospedali dell'Umbria per via del Coronavirus. Nel bollettino aggiornato alle 8 del 22 ottobre si registrano 21 nuovi pazienti. I ricoveri passano da 172 a 193 ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nuovodi pazienti ricoverati negli ospedaliper via del. Nelaggiornato alle 8 del 22si registrano 21pazienti. Ipassano da 172 a 193 ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi con 170.392 tamponi. I morti sono … - Lopinionista : Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 22 ottobre 2020 - Nanoalto : #Coronavirus, le notizie. Il bollettino: 16.079 nuovi contagi su 170.392 tamponi. LIVE -