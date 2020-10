**Coronavirus: Boccia sente Azzolina e Fontana per soluzione condivisa su dad Lombardia** (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, è in contatto da questa mattina -a quanto si apprende- con il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, la ministra Lucia Azzolina e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per trovare una soluzione condivisa sulla percentuale di didattica a distanza da applicare alle scuole lombarde.“Serve grande collaborazione e buon senso”. Le preoccupazioni del presidente Fontana, fanno sapere le stesse fonti, sono comprensibili ma c’è sempre la totale disponibilità del governo nell’essere al fianco della regione Lombardia per ogni ulteriore esigenza che allenti le pressioni dei contagi sul sistema sanitario territoriale. Inoltre, a quanto viene riferito, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Il ministro degli Affari regionali, Francesco, è in contatto da questa mattina -a quanto si apprende- con il presidente della regione Lombardia, Attilio, la ministra Luciae il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per trovare unasulla percentuale di didattica a distanza da applicare alle scuole lombarde.“Serve grande collaborazione e buon senso”. Le preoccupazioni del presidente, fanno sapere le stesse fonti, sono comprensibili ma c’è sempre la totale disponibilità del governo nell’essere al fianco della regione Lombardia per ogni ulteriore esigenza che allenti le pressioni dei contagi sul sistema sanitario territoriale. Inoltre, a quanto viene riferito, ...

