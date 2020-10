Coronavirus, Berlino inserisce 11 regioni dell’Italia fra le zone a rischio (Di giovedì 22 ottobre 2020) LEGGI ANCHE: Covid, il professor Palù attacca Crisanti: “È un esperto di zanzare” Coronavirus, il coprifuoco anche nella Regione Lazio, l’ordinanza Il governo tedesco ha inserito una gran parte dell’Italia, fra le zone a rischio Covid. L’inserimento vale a partire da sabato prossimo. Tra le regioni italiane ci sono anche Lombardia, Lazio e Toscana. Rientra … L'articolo Coronavirus, Berlino inserisce 11 regioni dell’Italia fra le zone a rischio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) LEGGI ANCHE: Covid, il professor Palù attacca Crisanti: “È un esperto di zanzare”, il coprifuoco anche nella Regione Lazio, l’ordinanza Il governo tedesco ha inserito una gran parte dell’Italia, fra leCovid. L’inserimento vale a partire da sabato prossimo. Tra leitaliane ci sono anche Lombardia, Lazio e Toscana. Rientra … L'articolo11dell’Italia fra leproviene da www.meteoweek.com.

