Coronavirus, balzo dei contagi a livello globale. In Spagna oltre un milione di casi (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – La seconda ondata pandemica investe il mondo. Se, in piena crisi economica, nessun Paese può permettersi un altro lockdown, la strategia per limitare i contagi è quella del coprifuoco. Precipita la situazione in Spagna dove, secondo i dati forniti ministero della Sanità, è stato superato il milione di casi di Covid-19. A Madrid il responsabile regionale della Salute, Enrique Ruiz Escudero ha annunciato un'ordinanza per limitare la mobilità dalla mezzanotte alle 6 del mattino quando sabato terminerà lo stato di allarme, in vigore da due settimane nella comunità. Dall'altra parte dell'Oceano New York affronta un nuovo balzo dei contagi con, per la prima volta da maggio, oltre 2mila ...

