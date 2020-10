Coronavirus: Azzolina a Fontana, 'garantisca pienamente diritto all’istruzione' (Di giovedì 22 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) su Notizie.it.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Azzolina: 'Scuole chiuse in Campania decisione gravissima' #coronavirus - non_esset : Caro Sala chi può essere d'accordo alla didattica a distanza per i ragazzi??? Ma il buon senso in questa situazione… - TV7Benevento : **Coronavirus: Boccia sente Azzolina e Fontana per soluzione condivisa su dad Lombardia**... - TV7Benevento : Coronavirus: Azzolina a Fontana, 'garantisca pienamente diritto all’istruzione'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Conte, Azzolina vigila su ingressi scaglionati**... -