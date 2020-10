Coronavirus | aumentano ancora terapie intensive +66 e nuovi contagi | +16 079 con 7mila tamponi in meno 136 decessi – Il bollettino della Protezione civile

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Ildel 22 ottobre Anche oggi non arrivano buone notizie dai dati forniti dalla. Idasono +16.079 (il totale è di 465.726) mentre ieri +15.199 con circain(ieri erano +177.848, oggi +170.392). Le vittime nelle ultime 24 ore sono +136 contro i +127 di ieri per un totale di 36.968dall’iniziopandemia. Il numero di ricoverati è 9.694, ovvero +637 rispetto a ieri quando erano 9.057 (+603); in terapia intensiva ci sono992 pazienti, +66 rispetto al 21 ottobre. I guariti e i dimessi sono in tutto 259.456 (+2.082), in ...