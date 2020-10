**Coronavirus: Ats Milano vede Sala, ‘scenari confermano grande allarme’** (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) – C’è stato un incontro oggi tra i vertici dell’Ats di Milano e il sindaco Giuseppe Sala per esaminare la situazione epidemiologica in città e durante l’incontro è stato sottolineato che gli scenari “confermano la situazione di grande allarme per la rapida crescita del contagio”. L’Ats ha dato “rassicurazioni al sindaco sugli sforzi in corso per potenziare il sistema di erogazione dei tamponi, che nella città metropolitana di Milano ha già registrato un deciso incremento di attività, passando da 37.000 a 57.000 tamponi erogati per settimana”, spiega una nota. L'articolo **Coronavirus: Ats Milano vede ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Adnkronos) – C’è stato un incontro oggi tra i vertici dell’Ats die il sindaco Giuseppeper esaminare la situazione epidemiologica in città e durante l’incontro è stato sottolineato che gli scenari “la situazione diallarme per la rapida crescita del contagio”. L’Ats ha dato “rassicurazioni al sindaco sugli sforzi in corso per potenziare il sistema di erogazione dei tamponi, che nella città metropolitana diha già registrato un deciso incremento di attività, passando da 37.000 a 57.000 tamponi erogati per settimana”, spiega una nota. L'articolo: Ats...

