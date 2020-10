Coronavirus | Assortisti | con coprifuoco per artisti disoccupazione a vita

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Se c'è un settore che rischia di scomparire dal tessuto economico del Paese è quello dello Spettacolo dal vivo". Così esordisce Gabriele Altobelli, il presidente di. "E non parlo solo dei piano bar o i vari 'Karaoke' legati agli orari dei pubblici esercizi, penalizzati dalle delibere che impongono il '' - sottolinea Altobelli - parlo dei Teatri quelli rimasti aperti che rinunceranno alla programmazione nel periodo di Natale ed anche loro saranno costretti a chiudere". "Come sappiamo la capienza dei teatri è stata ridotta fino al limite dei 200 posti per garantire l'immunità degli spettatori e se da un lato ha messo in crisi il rapporto tra costo del biglietto e le spese da sostenere aumentando la difficolta della tenuta economica della rappresentazione ...