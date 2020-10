Coronavirus: applauso Aula Camera per operatori Ssn (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - applauso dell'Aula di Montecitorio per gli operatori del Sistema sanitario nazionale. Quando, in un passaggio dell'informativa sulle misure per contrastare l'emergenza Covid-19, il premier Giuseppe Conte ringrazia medici, infermieri e tutto il personale del Ssn in prima linea, immediato si leva l'applauso dei deputati presenti nell'emiciclo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) -dell'di Montecitorio per glidel Sistema sanitario nazionale. Quando, in un passaggio dell'informativa sulle misure per contrastare l'emergenza Covid-19, il premier Giuseppe Conte ringrazia medici, infermieri e tutto il personale del Ssn in prima linea, immediato si leva l'dei deputati presenti nell'emiciclo.

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Applauso dell'Aula di Montecitorio per gli operatori del Sistema sanitario nazionale. Quando, in un passaggio dell'informativa sulle misure per contrastare l'emergenza ...

VARIE LUN 30 MAR Coronavirus, Napoli esulta! Altri 11 pazienti guariti grazie alla cura di Ascierto. Cresce l'ottimismo Nella giornata di oggi altri 11 pazienti sono stati dimessi ...

VARIE LUN 30 MAR Coronavirus, Napoli esulta! Altri 11 pazienti guariti grazie alla cura di Ascierto. Cresce l'ottimismo Nella giornata di oggi altri 11 pazienti sono stati dimessi ...