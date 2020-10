Coronavirus, anche in Calabria 15 giorni di coprifuoco notturno e didattica a distanza per scuole medie e superiori [INFO] (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il vice Presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, in qualità di governatore facente funzioni dopo la morte di Jole Santelli, sta elaborando un’ordinanza che prevede alcune restrizioni con l’intenzione di bloccare la crescita del contagio. L’ordinanza avrà validità di 15 giorni e prevede il coprifuoco notturno, dalla mezzanotte alle 5 del mattino, quando sarà possibile circolare soltanto per motivi di lavoro, salute o comprovata necessità. Per quanto riguarda la scuola, si passerà dalla prossima settimana alla didattica alla distanza per tutte le scuole medie e superiori, mentre continueranno ad andare in classe i bambini dai 10 anni in giù (asili e ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il vice Presidente della Regione, Nino Spirlì, in qualità di governatore facente funzioni dopo la morte di Jole Santelli, sta elaborando un’ordinanza che prevede alcune restrizioni con l’intenzione di bloccare la crescita del contagio. L’ordinanza avrà validità di 15e prevede il, dalla mezzanotte alle 5 del mattino, quando sarà possibile circolare soltanto per motivi di lavoro, salute o comprovata necessità. Per quanto riguarda la scuola, si passerà dalla prossima settimana allaallaper tutte le, mentre continueranno ad andare in classe i bambini dai 10 anni in giù (asili e ...

Sono 11 i casi di persone positive registrate, nell'arco di un mese, tra il personale del 118. È quanto fa sapere Giuseppe Galano, direttore del servizio a Napoli e coordinatore ...

