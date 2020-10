Coronavirus, “al sicuro solo a Natale 2021”: parla Anthony Fauci (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Saremo al sicuro dal Coronavirus solo a Natale 2021” così ha parlato Anthony Fauci in un’intervista alla Repubblica. Ecco la sua previsione. Il capo dell’Istituto Nazionale per la Prevenzione delle Malattie Infettive degli Stati Uniti, Anthony Fauci ha parlato della “fine del 2021″ come primo periodo in cui potremmo essere davvero al sicuro dall’epidemia mondiale di Coronavirus … L'articolo Coronavirus, “al sicuro solo a Natale 2021”: parla Anthony Fauci è apparso prima sul sito ... Leggi su viagginews (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Saremo aldal2021” così hatoin un’intervista alla Repubblica. Ecco la sua previsione. Il capo dell’Istituto Nazionale per la Prevenzione delle Malattie Infettive degli Stati Uniti,hato della “fine del 2021″ come primo periodo in cui potremmo essere davvero aldall’epidemia mondiale di… L'articolo, “al2021”:è apparso prima sul sito ...

