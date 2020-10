Coronavirus, a Milano torna il silenzio del lockdown. VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) La serrata notturna riporta a Milano il silenzio che caratterizzava le settimane del lockdown della scorsa primavera. Alle 23, quando è scattato il divieto di spostamenti sul territorio della Lombardia deciso dalla nuova ordinanza di Governo e Regione per limitare il Coronavirus, le strade intorno a piazza XXIV Maggio non erano ancora deserte ma percorse da un paio di tram, qualche auto, taxi e alcuni rider in bici (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 ottobre 2020) La serrata notturna riporta ailche caratterizzava le settimane deldella scorsa primavera. Alle 23, quando è scattato il divieto di spostamenti sul territorio della Lombardia deciso dalla nuova ordinanza di Governo e Regione per limitare il, le strade intorno a piazza XXIV Maggio non erano ancora deserte ma percorse da un paio di tram, qualche auto, taxi e alcuni rider in bici (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

