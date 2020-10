Coronavirus a Milano, l’infettivologo avverte: “Temo contagio dilagante” (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’infettivologo dell’ospedale Sacco, Massimo Galli, parla dei casi di Coronavirus a Milano ed avverte: “contagio dilagante, bisogna agire”. Il direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco non ha dubbi: stiamo per avere quella che lui definisce “la battaglia di Milano“. Parole, queste, di certo estremamente forti ma probabilmente giustificate. L’eminente infettivologo, infatti, non è nuovo … L'articolo Coronavirus a Milano, l’infettivologo avverte: “Temo contagio dilagante” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’infettivologo dell’ospedale Sacco, Massimo Galli, parla dei casi died: “dilagante, bisogna agire”. Il direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco non ha dubbi: stiamo per avere quella che lui definisce “la battaglia di“. Parole, queste, di certo estremamente forti ma probabilmente giustificate. L’eminente infettivologo, infatti, non è nuovo … L'articolo, l’infettivologo: “Temodilagante” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

