Coronavirus a Lecce, positivo un avvocato: sanificata l'area del Tribunale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lecce - Il presidente del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi, ha disposto la sanificazione del quinto piano dello stabile di viale De Pietro, dopo che un avvocato de Foro di Lecce è risultato positivo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020)- Il presidente deldi, Roberto Tanisi, ha disposto la sanificazione del quinto piano dello stabile di viale De Pietro, dopo che unde Foro diè risultato...

Su 5.651 tamponi, i 485 nuovi casi positivi sono: 178 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 53 nella provincia BAT, 132 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 83 in provincia d ...

Sono 16.079 i nuovi casi di coronavirus alle 17 di giovedì 22 ottobre, in crescita del 3,57% rispetto al giorno precedente. Dati rilevati sulla base ...

