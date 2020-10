Coronavirus, 16.079 nuovi casi in Italia. Speranza: “Tamponi rapidi nelle farmacie” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 16.079 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nell’ultimo giorno secondo il bollettino Coronavirus diffuso oggi 22 ottobre dal ministero della Salute. Sempre nelle ultime 24 ore si contano altri 136 decessi di pazienti positivi al Covid, per un totale di morti che da inizio emergenza sanitaria sale a 36.968 unità. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 992, +66 rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti normali sono invece ormai quasi 10mila, 9.694, +637 in 24 0re. Ieri erano stati comunicati 15.199 nuovi contagi, con 170.392 tamponi processati. 9 i decessi in più registrati nell’ultimo giorno (ieri 127). Gli attualmente positivi sono in Italia ad oggi 169.302 (+13.860) mentre i guariti sono in tutto 259.456, ... Leggi su blogo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 16.079 idi Covid-19 registrati innell’ultimo giorno secondo il bollettinodiffuso oggi 22 ottobre dal ministero della Salute. Sempreultime 24 ore si contano altri 136 decessi di pazienti positivi al Covid, per un totale di morti che da inizio emergenza sanitaria sale a 36.968 unità. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 992, +66 rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti normali sono invece ormai quasi 10mila, 9.694, +637 in 24 0re. Ieri erano stati comunicati 15.199contagi, con 170.392 tamponi processati. 9 i decessi in più registrati nell’ultimo giorno (ieri 127). Gli attualmente positivi sono inad oggi 169.302 (+13.860) mentre i guariti sono in tutto 259.456, ...

