Coronavirus | 16 079 nuovi casi in Italia | il bollettino del 22 ottobre Speranza | “Tamponi rapidi nelle farmacie”

Leggi su blogo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 16.079 idi Covid-19 registrati innell’ultimo giorno secondo ildiffuso oggi 22dal ministero della Salute. Sempreultime 24 ore si contano altri 136 decessi di pazienti positivi al Covid, per un totale di morti che da inizio emergenza sanitaria sale a 36.968 unità. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 992, +66 rispetto a ieri. 170.392 i tamponi eseguiti, circa 7.500 in meno su ieri. Intanto il ministro della Salute Robertoha annunciato che presto sarà possibile effettuare tamponifarmacie, per una fase di sperimentazione. (In aggiornamento), 16.079 ...