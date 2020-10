Coronavirus, 16.079 e 136 morti nelle ultime 24 ore. Rivolta migranti in un centro di accoglienza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 ottobre. Nuovo record di contagi in un giorno nel nostro Paese. ROMA – Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 ottobre: non rallenta la curva nel nostro Paese. Sono 16.079 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, con la percentuale tra casi e test del 9,4% (mercoledì era dell’8,5%). L’aumento è strettamente legato ad un leggero calo dei tamponi (circa 7mila in meno rispetto al giorno precedente). Continua a salire la pressione sui servizi sanitari. Al 22 ottobre i pazienti in terapia intensiva sono 992, i ricoveri ordinari 9.694. Da precisare che si tratta di una crescita stabile per quanto riguarda le rianimazioni, mentre per il secondo giorno consecutivo diminuisce l’aumento degli arrivi in ospedale. Aumentano, invece, i ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020)in Italia, il bollettino del 22 ottobre. Nuovo record di contagi in un giorno nel nostro Paese. ROMA –in Italia, il bollettino del 22 ottobre: non rallenta la curva nel nostro Paese. Sono 16.079 i positivi registrati24 ore, con la percentuale tra casi e test del 9,4% (mercoledì era dell’8,5%). L’aumento è strettamente legato ad un leggero calo dei tamponi (circa 7mila in meno rispetto al giorno precedente). Continua a salire la pressione sui servizi sanitari. Al 22 ottobre i pazienti in terapia intensiva sono 992, i ricoveri ordinari 9.694. Da precisare che si tratta di una crescita stabile per quanto riguarda le rianimazioni, mentre per il secondo giorno consecutivo diminuisce l’aumento degli arrivi in ospedale. Aumentano, invece, i ...

