Coronavirus: 120 nuovi ricoveri in Piemonte nelle ultime 24 ore, nel novarese +92 casi positivi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Foto di repertorio Sono 49668, +1550 rispetto a ieri , di cui 799, il 52%, asintomatici, i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino ... Leggi su novaratoday (Di giovedì 22 ottobre 2020) Foto di repertorio Sono 49668, +1550 rispetto a ieri , di cui 799, il 52%, asintomatici, idi persone finora risultate positive al Covid-19 in. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 120 Coronavirus: 120 nuovi ricoveri in Piemonte nelle ultime 24 ore, nel novarese +92 casi positivi NovaraToday Grottaferrata, approvata la variazione al Bilancio Covid-19: oltre 600mila euro di aiuti

Il Consiglio comunale di Grottaferrata ha approvato ieri l’annunciata Variazione Covid-19 al Bilancio di Previsione Finanziario ... di 1 milione 196 mila con uno scarto di circa 2 milioni e 120 mila ...

Coronavirus, in Sardegna non ci sarà un lockdown prima delle elezioni comunali del 25 e 26 ottobre

CAGLIARI. Massima condivisione con il Governo Conte, ma anche con le opposizioni in Regione sulle prossime restrizioni che il governatore sardo Christian Solinas adotterà per contrastare l'incremento ...

