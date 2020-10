Coprifuoco nel Lazio, nuove regole per le scuole e le università: cosa cambia punto per punto (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coprifuoco nel Lazio dalle 24 alle 5. Didattica a distanza in determinate scuole e all’università. L’ordinanza è stata firmata. Perciò, tutti a casa allo scoccare della mezzanotte. Coprifuoco nel Lazio, tutte le eccezioni Sul territorio della Regione dalle 24 alle 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente determinati spostamenti. Comprovate esigenze lavorative. A titolo esemplificativo, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa. Situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato. Bisogna attestarlo conl’autocertificazione, strumento ormai ben conosciuto agli italiani dal ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020)neldalle 24 alle 5. Didattica a distanza in determinatee all’università. L’ordinanza è stata firmata. Perciò, tutti a casa allo scoccare della mezzanotte.nel, tutte le eccezioni Sul territorio della Regione dalle 24 alle 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente determinati spostamenti. Comprovate esigenze lavorative. A titolo esemplificativo, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa. Situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato. Bisogna attestarlo conl’autocertificazione, strumento ormai ben conosciuto agli italiani dal ...

fanpage : ?? Ultim'ora Blocco della circolazione anche nel Lazio - Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - myrtamerlino : Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca… - palmiottid : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #sole24ore di giovedì #22ottobre banche nella trappola delle regole Ue. Emergenza virus, anche nel La… - MElenaCosenza : Non solo in Campania e Lombardia. Il #coprifuoco arriva anche nel Lazio. @LaNotiziaTweet ?? -