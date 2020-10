Coprifuoco in Lombardia Le domande che farei al Governatore

(Di giovedì 22 ottobre 2020) di Camilla Galeri.i casi di Coronavirus instanno rapidamente aumentando e alcune stime mostrano che nel giro di poco tempo potremmo tornare ad una situazione paragonabile a quella di marzo. Per quale motivo ritiene che imporre undalle 23 alle 5 del mattino sia efficace in termini di riduzione del rischio contagio? …

DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - MediasetTgcom24 : Lombardia: firmata ordinanza, coprifuoco da 23 alle 5 - Aquila6811 : RT @RaiStudio24: Massimo #Galli (@MassimoGalli51), dir. san. Osp. #Sacco #Milano, a #Studio24: #epidemia ha ripeso a circolare, ma interven… - DianaLanciotti : RT @giamma71: -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Lombardia

In Lombardia, oltre al coprifuoco, arriva anche l’obbligo di didattica a distanza per tutte le scuole superiori. Lo ha deciso oggi il governatore Attilio Fontana con una nuova ordinanza in cui si ...il Lazio e la Lombardia. Nelle pagine successive trovate le regole da seguire in ogni regione e il modulo dell’autocertificazione, da stampare, compilare e portare con sé in caso di spostamenti ...