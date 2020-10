Coprifuoco in Campania, è ufficiale. De Luca firma l'ordinanza: divieto di circolazione dalle 23 alle 5 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Obbligo di chiusura dal 23 ottobre al 13 novembre , di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo. è quanto disposto dall'ordinanza numero 83 firmata ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Obbligo di chiusura dal 23 ottobre al 13 novembre , di tutte le attività commerciali, sociali e ricreativeore 235 del giorno successivo.; quanto disposto dall'numero 83ta ...

