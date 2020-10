Coprifuoco, cosa pensano campani e lombardi. I dati del sondaggio Euromedia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli italiani sono largamente favorevoli al Coprifuoco. Lo segnala il sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta. Sul totale della popolazione italiana, afferma di essere a favore del Coprifuoco il 66,3%; contro il 23,8. I cittadini lombardi favorevoli sono il 61,2%, i contrari il 26,4. Apprezzatissima la scelta del Coprifuoco dai cittadini della campania: favorevole il 74,4%, contrario il 16%. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli italiani sono largamente favorevoli al. Lo segnala ildiResearch per Porta a Porta. Sul totale della popolazione italiana, afferma di essere a favore delil 66,3%; contro il 23,8. I cittadinifavorevoli sono il 61,2%, i contrari il 26,4. Apprezzatissima la scelta deldai cittadini dellaa: favorevole il 74,4%, contrario il 16%. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

