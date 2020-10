Coprifuoco a Milano, dalle ore 23 si torna all'era Covid: chiusi ristoranti e locali, nel weekend i centri commerciali non alimentari (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tre settimane di Coprifuoco notturno a Milano e in tutta la Lombardia. E rigidissime misure anti-assembramento. Il governatore Attilio Fontana ha firmato ieri le ordinanze, per frenare la seconda ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tre settimane dinotturno ae in tutta la Lombardia. E rigidissime misure anti-assembramento. Il governatore Attilio Fontana ha firmato ieri le ordinanze, per frenare la seconda ...

