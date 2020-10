Conti pubblici, nel 2019 deficit a 1,6% saldo primario positivo a 1,8% (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2019 l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-28.650 milioni di euro) è stato pari al 1,6% del Pil, in diminuzione di circa 10,3 miliardi rispetto al 2018 (-38.997 milioni di euro, corrispondente al 2,2% del Pil). Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato positivo e pari all'1,8% del Pil, con una crescita di 0,4 punti percentuali rispetto al 2018. La spesa per interessi, che secondo le attuali regole di contabilizzazione non comprende l'impatto delle operazioni di swap, è stata pari al 3,4% del Pil, con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al 2018. E' quanto emerge dai dati della Notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni Pubbliche trasmessa dall'Istat alla Commissione ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nell'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-28.650 milioni di euro) è stato pari al 1,6% del Pil, in diminuzione di circa 10,3 miliardi rispetto al 2018 (-38.997 milioni di euro, corrispondente al 2,2% del Pil). Il(indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultatoe pari all'1,8% del Pil, con una crescita di 0,4 punti percentuali rispetto al 2018. La spesa per interessi, che secondo le attuali regole di contabilizzazione non comprende l'impatto delle operazioni di swap, è stata pari al 3,4% del Pil, con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al 2018. E' quanto emerge dai dati della Notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni Pubbliche trasmessa dall'Istat alla Commissione ...

CorriereCitta : Conti pubblici, nel 2019 deficit a 1,6% saldo primario positivo a 1,8% - FeliceAquila : Corte dei Conti s'era già pronunciata nel 2012 ed aveva detto chiaramente che per i conti pubblici è l'austerità il… - fortitudo62 : @vitalbaa @giannitrovati @OmnibusLa7 Giusto @vitalbaa. Il MES è un debito più cheap, va visto in sostituzione di Bt… - mattinodipadova : Oltre all’arresto, è in fase di esecuzione anche il sequestro di 4 immobili e di 11 conti correnti bancari - FIRSTonlineTwit : Tabellini della @Unibocconi: “#Covid peggiorerà i conti pubblici, ma c’è lo scudo #Bce -

Ultime Notizie dalla rete : Conti pubblici Tabellini: "Covid peggiorerà i conti pubblici, ma c'è lo scudo Bce" FIRSTonline Conti pubblici, nel 2019 deficit a 1,6% saldo primario positivo a 1,8%

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2019 l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-28.650 milioni di euro) è stato pari al 1,6% del Pil, in diminuzione di circa 10,3 miliardi rispetto al 2018 ...

Recovery Fund, Cuperlo: L’Italia è nei tempi per il piano di investimenti, l’importante è non disperdere le risorse in mille rivoli

Non è un mistero per nessuno, meno che mai per gli investitori internazionali, quale sia lo stato dei nostri conti pubblici e tutto ciò che dall’Europa arriva a noi, compreso il Sure e parte del ...

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2019 l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-28.650 milioni di euro) è stato pari al 1,6% del Pil, in diminuzione di circa 10,3 miliardi rispetto al 2018 ...Non è un mistero per nessuno, meno che mai per gli investitori internazionali, quale sia lo stato dei nostri conti pubblici e tutto ciò che dall’Europa arriva a noi, compreso il Sure e parte del ...